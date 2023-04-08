Savunma ve güvenlik iş kolunda çalışan işçilerden ücretlerinin arttırılması talebi

KAYSERİ (AA) - Türk Harb-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Özgür Özsoy, savunma ve güvenlik iş kolunda çalışan işçilerin ücretlerinin arttırılmasını talep etti.

Özsoy, yazılı açıklamasında, yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle alım güçlerinin düştüğünü ve ciddi anlamda geçim sıkıntısı çektiklerini ifade etti.

Askeri iş yerlerinde çalışan nitelikli ve tecrübeli iş gücü olarak savunma sanayisine önemli katkıları olduğu halde özel sektörde kendileri ile aynı işi yapan işçilerden çok daha az ücret aldıklarını anlatan Özsoy, şunları kaydetti:

"Bakanlığa verilen ücret zammı ve diğer maddelerle ilgili tekliflerimizin mağduriyetimizi giderecek şekilde bir an önce anlaşmaya varılarak kabul edilmesi, bu tekliflerimizden hiçbir şekilde geri adım atılmaması, hatta güncel ekonomik veriler de dikkate alınarak tekliflerimiz üzerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir. Savunma ve güvenlik iş kolunda çalışan işçiler olarak hak ettiğimiz değeri görmek ve insana yaraşır bir şekilde yaşamak için ücretlerimizin hakkaniyete uygun arttırılmasını talep ediyoruz."

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