Rahatsızlanan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız hastanede tedavi altına alındı

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KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu, yaptığı yazılı açıklamada, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız'ın, dün saat 22.00'de hastaneye başvurduğunu belirtti.

Muayene ve tetkikler neticesinde Yıldız'ın geçici iskemik atak tanısıyla takip ve tedavi amaçlı hastaneye yatırıldığını bildiren Koyuncu, "Genel durumu iyi olup nörolojik açıdan herhangi bir fonksiyon kaybı bulunmamaktadır. Tedbiren bir süre hastanemizde takip edilecektir." ifadesini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Taner Yıldız'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

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