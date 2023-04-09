Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi bağ ve bahçelerde can suyu niteliği taşıyan sulama kanallarında çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sulama kanalları temizlenerek Talas genelindeki bağ ve bahçelere suların kesintisiz aktarılması hedefleniyor.

Çalışmalarla Zincidere Göleti'ne daha fazla su gelmesi planlanıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da katıldığı uygulama kapsamında, kanal içerisindeki otların biçilmesinden zamanla birikmiş çamur ve taşların temizlenmesine kadar detaylı çalışma yürütülüyor.

- Çolakbayrakdar, depremzedelerle iftarını açtı

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "kardeş belediye" Türkoğlu'nu ziyaret ederek, depremzedelerle iftarını açtı.



Belediye ekipleri her gün bin kişiye iftar yemeği ile 16 bin sıcak ekmek dağıtıyor.

Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesinin her zaman afetzedelerin yanlarında olduğunu ve son yaralar sarılana kadar deprem bölgelerinde çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

- Kayseri'ye modern hayvan barınağı yapılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hayırsever iş birliği ile hem kediler hem de köpekler için yeni, modern ve günün koşullarına uygun ikinci hayvan barınağı yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakım Evi Veteriner Hekim Halil İbrahim İhsan, Kayseri'de 20 yıldır hizmet verdiklerini, şu an 670 sokak hayvanına ev sahipliği yaptıklarını aktardı.

Barınakta engelli hayvanların olduğunu da vurgulayan İhsan, "Öncelikle kısırlaştırma ve rehabilitasyon. Barınağımızda şu anda kısır olarak 200 hayvanımız halihazırda iyileşmeyi bekliyoruz. Engelli hayvanlarımıza kalıcı olarak ev sahipliği yapıyoruz. Bunun yanı sıra yeni binamız ortalama bin hayvan kapasitesine sahip. Yine aynı şekilde amacımız kısırlaştırma, rehabilitasyon ve kalıcı ev sahipliği." ifadelerini kullandı.

- Kayseri Büyükşehir'den Adana'ya teknik destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen şehirlerden Adana'ya hasar tespit çalışmaları yapmak üzere 4 araçtan oluşan teknik destek ekip yolladı.

Büyükşehir Belediyesinde görev yapan 8 mühendis ile teknik destek sağlayacak personel, 4 araçla yola çıktı.

Teknik destek ekibi, Adana'da çalışmalara destek vererek hasar tespit çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılmasına çalışacak.



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