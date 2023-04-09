KAYSERİ (AA) - Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, memleketi Kayseri'de anıldı.



Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü dolayısıyla Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu ve Kayseri Mimarlar Odası tarafından Ağırnas'ta anma töreni düzenledi.

Palancıoğlu, Mimar Sinan'ın ve eserlerinin tanınması ve korunması amacıyla kutlanan 9 Nisan'ın büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Mimar Sinan'ın Türk milletinin gurur duyduğu ortak bir değer olduğunu belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"100 yıllık bir ömre 400 civarında eser sığdıran onur ve gurur kaynağı Mimar Sinan'ın hemşerisi olmaktan gurur duyuyoruz. Ona layık olmak için bizler de belediyeler olarak en iyisini yapmak üzere gayret ediyoruz. Bizler de onun izinde, onun açtığı ufukta yol almaya gayret gösteriyor, ilçemizi imar ediyor, güzel eserler bırakmak için çalışıyoruz. Dünyaya mal olmuş mimarlık dehası Mimar Sinan'ı anmaya ve sanatını, fikirlerini yeni nesillere aktarmaya çalışmalıyız. Sadece ülkemizin değil dünya tarihinin en büyük mimarlarından Mimar Sinan'ı bir kez daha dua ve rahmetle anıyorum. Bu vesile ile tüm mimarlarımızın Mimarlar Günü'nü de tebrik ediyorum."





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