Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Murat Kocatürk

Hakemler: Yasin Okumuş, Sema Kayıkçı

Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Abdullah Çam, Furkan Aydın, Stankovic, Synytsia, Yusuf Eken (Alperen Demirciler, Ali İhsan Heper, Berkan Bozan, Apostol, Berkan Eryus, İbrahim Emet, Radzivon, Hamdi Erkan)

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Mehmet Hacıoğlu, Uğur Kılınç, Muhammet Delibaş, Gabriel, Aleksey, Sercan Abanoz (Gökhan Çatal, Umut Özdemir, Esat Dalgıç, Cansın Hacıbekiroğlu, Metin Durmuş)

Setler: 25-18, 25-15, 25-22

Süre: 71 dakika (24, 22, 25)





KAYSERİ (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 25. hafta karşılaşmasında Develi Belediyespor, konuk ettiği Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.