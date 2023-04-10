Kayseri'de evde çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de evde çıkan yangında bir çocuk yaşamını yitirdi, annesi yaralandı.

Merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki bir apartmanın 6. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında balkona sığınan 5 yaşındaki E.C. hayatını kaybetti, anne Ş.C. yaralandı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

E.C'nin cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, yaralanan anne hastanede tedavi altına alındı.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.