Kayseri'de devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

G.S. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Kayseri-Malatya kara yolunun Aşağı Kılıçevik mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonetin sürücüsü G.S. yaşamını yitirdi.

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