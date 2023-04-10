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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de CHP milletvekili adayları tanıtıldı

AA

Kayseri'de CHP milletvekili adayları tanıtıldı

KAYSERİ (AA) - CHP Kayseri İl Başkanlığınca, milletvekili adayları tanıtıldı.

CHP İl Başkanlığı binası önünde düzenlenen toplantıda konuşan İl Başkanı Adil Demir, 14 Mayıs seçimlerinin ardından Kayseri'yi mecliste en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Listeye giren adayları tebrik eden Demir, "14 Mayıs'ta ülkemize baharı getirerek, sandıkta tarih yazacağız. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye Cumhuriyetinin 13. Cumhurbaşkanı yapacağız." diye konuştu

Törende milletvekili adayları da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından milletvekili adayları fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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