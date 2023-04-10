Kayseri'de CHP milletvekili adayları tanıtıldı

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KAYSERİ (AA) - CHP Kayseri İl Başkanlığınca, milletvekili adayları tanıtıldı.

CHP İl Başkanlığı binası önünde düzenlenen toplantıda konuşan İl Başkanı Adil Demir, 14 Mayıs seçimlerinin ardından Kayseri'yi mecliste en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Listeye giren adayları tebrik eden Demir, "14 Mayıs'ta ülkemize baharı getirerek, sandıkta tarih yazacağız. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye Cumhuriyetinin 13. Cumhurbaşkanı yapacağız." diye konuştu

Törende milletvekili adayları da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından milletvekili adayları fotoğraf çektirdi.

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