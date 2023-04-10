MHP Kayseri milletvekili adayları kurban keserek seçim çalışmalarına başladı

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KAYSERİ (AA) - MHP Kayseri milletvekili adayları, kurban keserek seçim çalışmalarını başlattı.

MHP'nin Kayseri milletvekili adayları, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ve İl Başkanı Ahmet Bağçovan ile Seyyid Burhaneddin Türbesi'ni ziyaret etti.

Kurban kesimi öncesi gazetecilere açıklama yapan Özdemir, Kayseri İl Teşkilatı'nın her seçim çalışmasına Seyyid Burhaneddin Türbesi'nde başlamasının gelenek olduğunu söyledi.

Özdemir, seçimlere en hazırlıklı parti olduklarını, bunu yapılacak çalışmalar ve yürütülecek faaliyetlerle Kayserililerin her yönüyle göreceğini dile getirdi.

MHP'nin her yerde olacağını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"MHP sokakta, caddede, evde, televizyon ekranlarında, sosyal medyada olacak ve doğru bildiği, hak bildiği, Türkiye'nin 100. yılında gerçekleştirilecek, böylesine önemli ve ehemmiyet arz eden bir seçimde aziz milletimizi, Kayserili hemşerilerimizi doğru temsil edebilmek ve yetkiyi yine Cumhur İttifakı adına alabilmek üzere gayretli bir şekilde çalışmalarına devam edecektir. Allah izin verirse Kayseri noktasında Milliyetçi Hareket Partisi sürdürülebilir başarı grafiğini, aynı ivmeyle hatta daha da yüksek bir şekilde devam ettirecektir. İki gündür çok değerli milletvekili adaylarımız sahadalar. Açık yüreklilikle söylüyorum. 14 Mayıs 2023'te sandıklar açıldığında Milliyetçi Hareket Partisi, Kayseri'de seçimin inşallah kesin şekilde kazananı olacaktır."

Konuşmanın ardından milletvekili adaylarınca dua edildi ve 10 milletvekili adayı için birer kurban kesilerek seçim çalışmaları başlatıldı.

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