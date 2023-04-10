Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Zorbay Küçük, İlker Takpak, Murat Temel

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah, Emrah Başsan, Cardoso, Thiam, Gavranovic



HangiKredi Ümraniyespor: Berke Özer, Sackey, Serkan Göksu, Epureanu, Onur Atasayar, Oğuz Gürbulak, Kartal Kayra Yılmaz, Mrsic, Onur Ayık, Sekidika, Umut Nayir

Goller: Dk. 31 Thiam (Penaltıdan) (Yukatel Kayserispor), Dk. 45+2 Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor)

Sarı kart: Dk. 44 Kemen (Yukatel Kayserispor)







KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor maçının ilk yarısı 1-1 berabere bitti.



10. dakikada Emrah Başsan'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Thiam'ın sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.



26. dakikada Mensah'ın hatalı pasında araya giren Sekidika, topu penaltı noktası civarındaki Umut Nayir'e doğru gönderdi. Gelişine vuruş yapmak isteyen Umut Nayir'in topu ıskalaması üzerine savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



29. dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Ümraniyespor ceza alanında hava topuna yükselmek isteyen Thiam, Serkan Göksu ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Zorbay Küçük, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve penaltı kararı verdi. 31. dakikada penaltıyı kullanan Thiam, kaleci ve meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi: 1-0.



45+2. dakikada Ümraniyespor skora denge getirdi. Konuk ekibin sol taraftan kazandığı köşe atışını Kartal Kayra Yılmaz kullandı. Ceza alanında Epureanu'nun kafayla vurduğu ve savunmadan seken topu kaleci Bilal Bayazıt çizgi üzerinden çeldi. Dönen topu iyi takip eden Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.



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