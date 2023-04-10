"Kültepe 6000 Ticaretin Başkenti Kayseri KAYMEK Sanat Sergisi" açıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 11 branş ile 69 adet eserin yer aldığı "Kültepe 6000 Ticaretin Başkenti Kayseri KAYMEK Sanat Sergisi" açılışını, ilçe belediye başkanları ile gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi fuaye alanındaki serginin açılışına Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk, meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Kayseri'nin önemli değeri olan Kültepe için müze çalışması da yaptıklarını aktaran Büyükkılıç, "Burada Kültepe 6 bin yılık geçmişi ile ticaretin merkezi olan Kayserimizde anılan önemli bir kazı merkezi. Oradan çıkan 25 bin civarında tablet söz konusu. Bunların bir kısmı Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde, bir kısmı İstanbul'da, bir kısmı yurt dışında. Biz de bunu müzeleştirmek amacıyla çalışmasını yapıyoruz. Müze çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Depremin doğasına da uygun bir müze çalışması olacağını buradan paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, amaçlarının, Kültepe'yi gündemde tutmak ve şehrin olumlu anılmasını sağlamak olduğunu, bu kapsamda açılan sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitmenler tarafından hazırlanan sergide, Kaniş Karum'un eski çarşı ve kazı çalışmasından sonraki görünümü strafor ve seramik şekillendirme ile 3 boyutlu çalışılırken, etkinlikte 11 branş ile 69 adet eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.





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