Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda 114 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, 2022 yılına ait faaliyet raporu meclis üyelerince onaylandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Adıyaman Belediyesi arasında kardeş şehir olma talebi oy birliği ile kabul edilirken, Afet İşleri Daire Başkanlığı da kuruldu.

Öte yandan mecliste, Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağduriyet yaşayan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine nakdi yardım yapılması talebi de meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

- Kocasinan Belediyesinden deprem bölgesine "Sosyal Market"

Kocasinan Belediyesi tarafından depremzedelerin kıyafet ve aciliyet gerektiren ihtiyaçlarının karşılaması için oluşturulan sosyal market, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde açıldı.

Türkoğlu'nda sosyal marketi inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, depremzedelerin her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.

Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak hem deprem bölgelerine destek olurken hem de Kayseri’mize gelen depremzede kardeşlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Depremzede kardeşlerimiz için elimizden ne geliyorsa her alanda yardımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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