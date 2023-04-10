Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Zorbay Küçük, İlker Takpak, Murat Temel

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah (Dk. 88 Ackah), Emrah Başsan (Dk. 88 Arif Kocaman), Cardoso, Thiam (Dk. 82 İlhan Parlak), Gavranovic (Dk. 73 Mane)



HangiKredi Ümraniyespor: Berke Özer, Sackey, Serkan Göksu (Dk. 85 Bettaieb), Epureanu, Onur Atasayar, Oğuz Gürbulak (Dk. 74 Kayode), Kartal Kayra Yılmaz, Mrsic (Dk. 63 Avounou), Onur Ayık (Dk. 63 Geraldo), Sekidika (Dk. 85 Gheorghe), Umut Nayir

Goller: Dk. 31 Thiam (Penaltıdan), Dk. 53 Mensah, Dk. 90+9 Mane (Yukatel Kayserispor), Dk. 45+2 Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 90+8 Sackey (HangiKredi Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Kemen, Dk. 90+1 İlhan Parlak, Dk. 90+2 Ackah, Dk. 90+5 Cardoso (Yukatel Kayserispor), Dk. 59 Mrsic, Dk. 90+5 Kartal Kayra Yılmaz (HangiKredi Ümraniyespor)







KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor'u 3-1 yendi.



48. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yaptı. Penaltı noktası civarında iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

53. dakikada Kayserispor yeniden öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan, arka direğe doğru ortasını yaptı. Bu bölümdeki Mensah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Berke Özer'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-1.



68. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Geraldo'nun pasında Avounou'nun kaleyi cepheden gören pozisyonda sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.



90+9. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Hosseini'nin uzun mesafeli pasında savunmanın arkasına koşu yapan İlhan Parlak, ceza sahası içinde topu kontrol etti. İlhan Parlak'ın pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Mane, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 3-1.



Kayserispor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.



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