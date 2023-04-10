Kayserispor-Ümraniyespor maçının ardından

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KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, HangiKredi Ümraniyespor maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Koç, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Kayserispor'un sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u 3-1 yendiği maçın ardından RHG Enertürk Enerji Stadı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Müsabakanın üst sıraları hedefleyen Kayserispor için kırılma maçı olduğunu dile getiren Koç, "Ümraniyespor'un da biliyorsunuz ligde kalması için artık son maçları. Gerçekten zor oldu ama kazandık, çok mutluyuz." diye konuştu.



Koç, bir basın mensubunun "Sezon sonu için 'Transfer tahtasını açacağız.' dediniz. Son durum nedir?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Transfer tahtasını açacağız. Hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz, herhangi bir sorun yok. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha iyi bir kadro kurmak amacındayız. Özellikle kulübümüzün ekonomik durumunu göz önüne alarak sürdürülebilir bir kadro kurmak istiyoruz. Bu manada taraftarımızın gönlü rahat olsun. Transfer tahtası açılacak. Kayserispor'un şanına yakışır transferleri de yapacağız."



Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferiyle ilgili bir soru üzerine de Koç, konunun hukuka yansıdığını belirterek, davayı kazanacaklarını ve kalan ücreti alacaklarını savundu.

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