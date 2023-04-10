Kayserispor-Ümraniyespor maçının ardından

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor'u 3-1 yenen Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, ligde iyi bir konuma geldiklerini ve hedeflerinin ilk 6 olduğunu söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, Ümraniyespor gibi kısıtlı kadro ve imkanlarla pozitif futbol oynayan iyi bir takımı yendikleri için mutlu olduklarını belirtti.



Deplasmanda üst üste iki önemli maç yaptıktan sonra bu karşılaşmaya çıktıklarını dile getiren Atan, "Biraz daha ekonomik oynamaya çalıştık. Aslında birinci golden sonra duran toptan golü yemesek, belki ikinci yarı bizim için daha kolay geçebilirdi." diye konuştu.



Maçın başında verdikleri bir iki pozisyon dışında rakibe çok pozisyon vermediklerini anlatan Atan, şunları kaydetti:

"Özellikle ikinci yarı daha çok istediğimiz oyunu oynadık diyebiliriz. Çok mutluyuz. Oyuncularım çok çalışmanın faydalarını görüyor. Şu an iyi bir pozisyondayız. Gözümüzü ilk 6'ya dikmedik diyemeyiz. Gaziantep FK maçından da gelecek 3 puanla aslında şu anda Adana Demirspor'la puan farkı bir diyebiliriz. Kupadan elendik, o çok üzdü bizi ama hedefsiz kalmamamız için bu maç çok önemliydi. Kazandık ve ilk 6 için ligin sonuna kadar savaşacağız."







- HangiKredi Ümraniyespor cephesi







HangiKredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, kazanma parolasıyla geldikleri Kayseri deplasmanında puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.



Uçar, "Oyunun ilk bölümünde ön alan baskısı yapıp daha net pozisyonlar üreten, topa daha çok sahip olan Ümraniyespor'du. Pozisyonlara da girdik. Umut'la iki net ve diğer pozisyonlar var ama maalesef sezon başından beri devam eden sonlandırma sıkıntısının bu maçta da devam ettiğini gördük." ifadelerini kullandı.



Son maça kadar ligdeki mücadelelerine devam edeceklerini aktaran Uçar, şöyle konuştu:



"Rakiplerimizin puan kaybettiği bir haftada buradan alacağımız üç puan bizim adımıza çok değerliydi. Bunu alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Şimdi kalan maçımız sekiz. Ümraniyespor olarak ben, oyuncularım, kulübümüz, son maçımız olan İstanbulspor karşılaşmasının son saniyesine, son düdüğüne kadar bu ligde var olabilmek adına devam edeceğiz. Bütün var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bunu da bütün kamuoyunun bilmesini istiyorum."

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