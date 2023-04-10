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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de milletvekili adaylarıyla iftarda buluştu:

AA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de milletvekili adaylarıyla iftarda buluştu:

KAYSERİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, parti ve teşkilatlar olarak seçime en hazırlıklı parti olduklarını belirterek, "Cumhur İttifakı, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde Kayseri'de büyük bir başarı elde edecektir, bundan hiç şüphemiz yok." dedi.

MHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Özdemir, 14 Mayıs'ta önemli bir seçime gidileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne denk gelen bu zaman diliminde Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri beraber yapılacaktır. Bu da aynı zamanda değerli de bir zaman dilimi. Zira istikrarımızın tesisine yönelik 2018 yılında geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi'nin bir sonraki evresine geçiş de böylelikle tesis edilmiş olacaktır."

Cumhur İttifakı anlayışı kapsamında MHP'nin ülkenin tüm seçim bölgelerinde seçimlere kendi listesi ile gireceğini ifade eden Özdemir, "Önemli gördüğümüz bir seçim döneminde Kayseri noktasında da Sayın Genel Başkanımızın iradeleriyle bizim de aday listemiz böylelikle şekillenmiş oldu." diye konuştu.

Seçim sürecini en verimli bir şekilde geçirmek için yapılacak çalışmaların planladığını dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Bu 34 günlük süreçte nasıl bir çalışma yapacağımızın programı hazır. Seçimlere her yönüyle hazırlıklı olan bir parti durumundayız. Cumhur İttifakı, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde Kayseri'de büyük bir başarı elde edecektir. Bundan hiç şüphemiz yok. Bu seçime giderken MHP'nin Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla iki ana stratejisi vardır. Bunlardan ilki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın birinci turda yeniden seçilmesi ikincisi ise MHP'nin mecliste görev yapan milletvekili sayısının çoklaştırılmasıdır. Sayın Genel Başkanımızın önümüze koyduğu bu iki hedefe Kayseri'de ulaşacağımızı şimdiden ilan etmek istiyorum."

Programa, MHP İl Başkanı Ahmet Bağçovan ile MHP Kayseri milletvekili adayları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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