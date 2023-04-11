Başkan Büyükkılıç meclis üyeleriyle iftarda buluştu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ile iftar programında buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, özel bir tesiste gerçekleştirilen iftar programında Büyükkılıç, masaları dolaşarak meclis üyeleri ve aileleriyle sohbet etti.

Kente hizmette emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Elbette bu şehirde yaşayan, bu şehrin imkanlarından faydalanan her insan bilir ki Kayseri, belediyecilik, şehircilik ve devletine, milletine, vatanına bağlılık açısından bence bir numaradır. O açıdan Allah'ın izniyle bunu sağlayan büyüklerimizin duası, siz kardeşlerimizin gayreti hepimiz için önemlidir. Bu anlayış içerisinde Cenab-ı Allah hizmet etmeyi nasip eylesin diye dua ve temennide bulunuyorum. Ramazanınızı ve şimdiden Kadir Gecenizi, bayramınızı tebrik ediyorum."

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