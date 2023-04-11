Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünde istihdam edilecek 50 kişi için canlı yayınla noter huzurunda kura çekildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sürekli işçi için başvuranların arasından 50 asıl ve 50 yedek işçinin kura çekimi, Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda canlı yayınla 8. Noter huzurunda gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, istihdama yönelik her türlü projeyi desteklediklerini belirterek, işçilere hayırlı olsun dileğinde bulundu.

- Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'ne yeni düzenleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aldemir ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde incelemede bulundu.

Başkan Çolakbayrakdar, herkesin ilgisini çekeceği farklı konsept çalışmaların yer alacağı kütüphanenin yeni bir cazibe merkezi olacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aldemir ise bakanlık olarak belediyelerle yaptıkları işbirliği kapsamında hizmetler ürettiklerini ifade etti.

- Talas Belediyesinden deprem bölgesinde görev yapan personele iftar

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev yapan belediye personeliyle iftarda buluştu.

Burada konuşan Başkan Yalçın, depremin ilk gününden itibaren yaptıkları çalışmaları anlattı.

Belediye personelinin deprem bölgesinde her alanda fedakarca çalıştığını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Acımız büyük ancak acımız kadar gücümüz var diyoruz. Bu depremlerden sonra olası afetlere karşı çalışmalara başladık. Çok şükür Talas'ın zemini sağlam. Talas'ta ağır hasarlı bina yok, orta hasarlı bir tane eski bina var. 200 küsur de az hasarlı var. Bunlar da boya, kartonpiyer dökülmeleri gibi işler."

- Melikgazi'de satılık iş yerleri

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçedeki 6 iş yerinin ihale ile satışa sunulacağını bildirdi.

Kazım Karabekir ve Battalgazi mahallelerinde mülkiyeti belediyeye ait iş yerlerinin büyük fırsat olduğunu aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Battalgazi Mahallesinde bulunan 3 iş yerimizin büyüklüğü 87, 95, 116 metrekare. Kazım Karabekir Mahallesindeki 3 dükkanımızın ise büyüklüğü 85, 91, 316 metrekare. Gelişen ve büyüyen ilçemiz her geçen gün değerleniyor. Kazım Karabekir ve Battalgazi mahallelerimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımızla yenilendi. Çehresi de yaptığımız okul, cami, sağlık ocağı, yollar, parklarla çok daha güzel hale geldi. İlçeye yatırım yapan herkes kazançlı çıkacak. 19 Nisan'da saat 10.00'da Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştireceğimiz ihalemize iş yeri sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekleriz."

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