Başkan Büyükkılıç, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda Kayseri milletvekili adaylarıyla görüştü.

Büyükkılıç, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına atıfla hazırlanan 23 başlığın yer aldığı beyannamede ana tema 'Türkiye Yüzyılı' oldu. Türkiye Yüzyılı için doğru zaman, doğru adam diyoruz. Deprem yaralarının sarılmasına dönük adımların da yer aldığı beyannamenin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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