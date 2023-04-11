Kayseri'de iş insanları iftarda buluştu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOSB) faaliyet gösteren firmaların yöneticileri, iftar programında bir araya geldi.

KOSB Başkan Mehmet Yalçın'nın ev sahipliğindeki etkinliğe Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, siyasi parti temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Vali Vekili Esmer, burada yaptığı konuşmada Kayserili iş adamlarının Kahramanmaraş merkezleri depremlerin ardından bölgeye gönderdikleri yardımın takdire şayan olduğunu söyledi.

Esmer, Kayserililerin hayırseverlikleriyle ünlü olduğunu ve depremlerin ardından da üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiklerini vurguladı.

Yalçın ise ramazanın toplumsal dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağlarının yoğunluk kazandığı, manevi duyguların güçlendiği bir ay olduğunu kaydetti.

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin daha çok hatırlandığına dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Depremin ilk saatlerinden itibaren yardım merkezi haline gelen Kayseri OSB'miz sanayicilerimizin de özverili katkıları ile yaraların sarılmasında büyük çaba göstermiştir. Kayseri OSB olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması bakımından yaklaşık 1,6 milyon lira tutarında bir yardımı yapmış bulunmaktayız."

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