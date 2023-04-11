AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevine Fatih Üzüm getirildi

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KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun milletvekili adayı olmasının ardından il başkanlığı görevine Fatih Üzüm getirildi.

Çopuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzun yıllar partide Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanı olarak görev yapan Üzüm'ün AK Parti Kayseri İl Başkanı olarak görevlendirildiğini belirtti.

Çopuroğlu açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ve Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir'in takdirleri ile Kayseri İl Başkanımız Fatih Üzüm bey olmuştur. Rabbim hayırlı mübarek eylesin inşallah." İfadelerini kullandı.

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