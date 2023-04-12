Kayserili öğrenciler Erasmus projesiyle İtalya'yı gezdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Aydınlıkevler Anadolu Lisesi öğrencileri Erasmus projesi kapsamında İtalya'ya gitti.

Öğrenciler, okul müdürü Mehmet Faruk Er ve İngilizce öğretmeni Münevver Balaman koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus+ "Train Your Brain" adlı projenin 5. hareketliliğini gerçekleştirmek üzere İtalya'nın Nicosia kentine gitti.

Bir hafta süren ziyarette öğrenciler, Yunanistan, Polonya, Romanya ve Kuzey Makedonya'dan gelen öğretmen ve öğrencilerle ev sahibi ülkenin düzenlediği etkinlikler ile farklı zeka oyunlarına katılıp, diğer ülkelerin kültürleri hakkında bilgi edindi.

Projeyle dijital bağımlılığın önün geçmek ve olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla da çalışma yürütüldü.

Ayrıca öğrenciler, Palermo ve Unesco Kültür Mirası kapsamında olan Piazza Armerina antik kentini ziyaret edip, İtalya tarihi hakkında bilgi aldı.

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