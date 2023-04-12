Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Sahabiye Mahallesi'ndeki 4 milyon 122 bin lira maliyetli kapalı pazar yeri inşaatı tamamlanırken çevre düzenlemesinin ardından açılışı yapılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında mahalle sakinlerinin ihtiyaç duyduğu kapalı pazar yerini bölgeye kazandırdı.

Kapalı alanı 1610 metrekare olan özel saha betonuna çelik konstrüksiyon yapı şeklindeki toplam 4 milyon 122 bin lira maliyetli pazar yerinde bölge sakinleri sebze, meyve ve gıda ihtiyaçlarını karşılayacak.

- Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenlediği iftar programına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28'inci dönem milletvekili adayları için düzenlediği iftar programına katıldı.

Programda, Başkan Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1. sıra milletvekili adayı Hulusi Akar ile de görüşerek, bir süre sohbet etti.

Büyükkılıç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 28'inci dönem milletvekili adayları için düzenlediği programda Türkiye Yüzyılı'nın hikayesini yazacak kadrolarla birlikte iftarımızı açtık. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile doğru adımlarla yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



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