Kayseri'de öğretmen ve öğrenciler belediyeye ait müzeleri ücretsiz gezecek

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren müzeleri okullardan grup olarak ziyaret eden öğretmen ve öğrencilerden ücret alınmayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, nisan ayı meclis toplantısında alınan kararla grup olarak müzeleri ziyaret eden öğretmen ve öğrencilerden ücret alınmamasına yönelik karar oy birliği ile kabul edildi.

Kayseri'yi müzeler şehri yapma yönünde gayretlerini sürdürdüklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti.

"Kadim kentimizin tarihi ve kültürel mirasına Büyükşehir Belediyesi olarak sahip çıkarken önemli müze çalışmalarımızı da hummalı şekilde sürdürüyoruz. Hali hazırda hizmet veren müzelerimiz ile şehrimize yeni kazandıracağımız müzelerimizi okullardan grup olarak ziyaret edecek öğretmen ve öğrencilerimize ücretsiz hizmet vereceğiz. Bu karar sonrası öğretmen ve öğrencilerimizi müzelerimize davet ediyoruz."



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