Kayseri'de öğretmen ve öğrenciler belediyeye ait müzeleri ücretsiz gezecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de öğretmen ve öğrenciler belediyeye ait müzeleri ücretsiz gezecek

AA

Kayseri'de öğretmen ve öğrenciler belediyeye ait müzeleri ücretsiz gezecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren müzeleri okullardan grup olarak ziyaret eden öğretmen ve öğrencilerden ücret alınmayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, nisan ayı meclis toplantısında alınan kararla grup olarak müzeleri ziyaret eden öğretmen ve öğrencilerden ücret alınmamasına yönelik karar oy birliği ile kabul edildi.

Kayseri'yi müzeler şehri yapma yönünde gayretlerini sürdürdüklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti.

"Kadim kentimizin tarihi ve kültürel mirasına Büyükşehir Belediyesi olarak sahip çıkarken önemli müze çalışmalarımızı da hummalı şekilde sürdürüyoruz. Hali hazırda hizmet veren müzelerimiz ile şehrimize yeni kazandıracağımız müzelerimizi okullardan grup olarak ziyaret edecek öğretmen ve öğrencilerimize ücretsiz hizmet vereceğiz. Bu karar sonrası öğretmen ve öğrencilerimizi müzelerimize davet ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayserili öğrenciler Erasmus projesiyle İtalya'yı gezdi
YEREL HABERLER Kayserili öğrenciler Erasmus projesiyle İtalya'yı ...
Çin Bisiklet Milli Takımı yüksek irtifa kampı için Erciyes'i tercih etti
YEREL HABERLER Çin Bisiklet Milli Takımı yüksek irtifa kampı için ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den seçime CHP listesinden giren partilere eleştiri:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den seçime CHP ...
Kayseri'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevine Fatih Üzüm getirildi
YEREL HABERLER AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevine Fatih Üzüm ...
Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına ...
Kayseri'de iş insanları iftarda buluştu
YEREL HABERLER Kayseri'de iş insanları iftarda buluştu
Başkan Büyükkılıç, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, AK Parti Seçim Beyannamesi ve ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Evinde ölü bulunan 2 çocuk annesi, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunan 2 çocuk annesi, son yolculuğuna ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'de hükümlü ve tutukluların yaptığı eserler sergilendi
YEREL HABERLER Kayseri'de hükümlü ve tutukluların yaptığı eserler ...
Kayseri'de 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ...
Başkan Büyükkılıç meclis üyeleriyle iftarda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç meclis üyeleriyle iftarda buluştu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de milletvekili adaylarıyla iftarda buluştu:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de ...
Kayserispor-Ümraniyespor maçının ardından
YEREL HABERLER Kayserispor-Ümraniyespor maçının ardından
Kayserispor-Ümraniyespor maçının ardından
YEREL HABERLER Kayserispor-Ümraniyespor maçının ardından
Samet Koç: Transfer tahtasını açacağız
YEREL HABERLER Samet Koç: Transfer tahtasını açacağız
Kayserispor - Ümraniyespor maçının ardından
YEREL HABERLER Kayserispor - Ümraniyespor maçının ardından
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayserispor - Ümraniyespor: 3-1
YEREL HABERLER Kayserispor - Ümraniyespor: 3-1

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.