ERÜ Mühendislik Fakültesinde devir teslim töreni yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesinde devir teslim töreni düzenlendi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Dekanlık görevine atanan Prof. Dr. Ahmet Alper Öner, görevini fakültenin eski dekanı olan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'dan devraldı.

Fakülte Dekanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen devir-teslim törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner'in yanı sıra bölüm başkanları ve idari personel katıldı.

Dekanlık görevini Öner'e teslim eden Altun, başarılar diledi.

Görevlerin bir nöbet olduğuna dikkati çeken Altun, dekanlık görevi süresince her zaman özlük haklarını önemseyen bir yönetim anlayışı içerisinde olduğunu belirtti.

Öner ise görev süresi boyunca fakülteye kurumsal bir yapı kazandıran Altun'a teşekkür etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.