Başkan Büyükkılıç, Muhsin Yazıcıoğlu ve Nuri Pakdil'in mezarlarını ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu ve Nuri Pakdil'in kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Ankara ziyaretleri kapsamında, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu, Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında andı.

Merhum Yazıcıoğlu için dua eden Büyükkılıç, "Anadolu'nun yiğit evladı, dava adamı, gönül eri Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret ederek, duamızı yaptık. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, ayrıca yazar ve şair Nuri Pakdil'in aynı dergahtaki kabrini de ziyaret etti.



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