Kayseri'de yangında ölen çocuğun annesi de hastanede hayatını kaybetti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de evde çıkan yangında hayatını kaybeden çocuğun annesi de tedavi gördüğü hastanede öldü.

Merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki bir apartmanın 6. katında 10 Nisan'da çıkan yangında ölen 5 yaşındaki E.C'nin annesi Ş.C. de tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Anne Ş.C'nin cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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