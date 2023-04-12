Kocasinan'da 900 meyve fidanının yer aldığı park açıldı

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi, meyve bahçeli park projesini hayata geçirdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Şeker Mahallesi'ndeki Bekir Yıldız Bulvarı ile Şehir Hastanesi kavşağının yanında bulunan yeni park alanında meyve fidanlarını budayıp suladı.



Çolakbayrakdar, meyve ağaçlı parkta elma, erik, şeftali, kiraz, ayva, armut, kayısı, iğde, vişne, ceviz, badem, akdut, karadut, üzüm, gilaburu, ahududu, böğürtlen ve frambuaz gibi kentte yetişen ağaçların bulunduğu alanın Kayseri'ye hayırlı olmasını diledi.



35 bin metrekare alan üzerinde sadece meyve ağaçlarının olduğu yeni bir park kazandırdıklarını belirten Çolakbayrakdar, 15 çeşit olmak üzere toplam 900 fidanın toprakla buluşturulduğunu kaydetti.

Parkın önemine değinen Çolakbayrakdar, "İstiyoruz ki çocuklarımız buraya geldikleri zaman dalında çeşitli meyveleri görebilsin ve dalından yiyebilmenin tadına varabilsin. Ayrıca bin 500 metrekare yürüyüş parkurumuzda parkın içerisinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

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