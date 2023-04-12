Kayseri’de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Y.H'nin kullandığı 01 AGK 975 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Adana kara yolu ilçe yakınında yol kenarına devrildi.

Yaralanan sürücü ile araçtakı A.O. sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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