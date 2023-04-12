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Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özener Kayseri'de seminere katıldı:

AA

Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özener Kayseri'de seminere katıldı:

KAYSERİ (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, dünyada son 123 yılda meydana gelen depremlerde 2 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Prof. Dr. Haluk Özener, Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen "Deprem: Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz" konulu seminere katıldı.

Kandilli Rasathanesinin kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Özener dünyanın jeolojik anlamda hareketli olduğunu söyledi.

Özener, dünyada 1900'den bugüne kadar 7'den büyük 1485 depremin meydana geldiğine dikkati çekti.

Depremlerin etkisinin büyük olduğunu dile getiren Özener, "Dünya genelinde 123 yılda 2 milyondan fazla insan depremlerde hayatını kaybetmiş." dedi.

En fazla can kaybının yaşandığı depremlerle ilgili bilgi veren Özener, 115-525 yılları arasında Antakya'da meydana gelen depremlerde yaklaşık 250 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve bölgenin bu rakamlarla dünyada 3'üncü sırada yer aldığını ifade etti.

- En büyük deprem Şili'de

Özener, 9,5 büyüklüğündeki Şili depreminin kaydedilen en büyük sarsıntı olduğunu ve yaklaşık bin kişinin hayatını kaybettiğini, Alaska'daki 9,2 büyüklüğündeki depremde ise 15 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Alaska'da nüfusun az olması sayesinde ölümün az olduğuna değinen Özener, Japonya'da yaşanan depremlerde can kaybı yaşanmadığı iddialarının da gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin 10 ilde büyük yıkıma neden olduğunu anımsatan Özener, ortaya çıkan enerji yoğunluğunun, Hiroşima'ya atılan atom bombasının açığa çıkardığı enerji yoğunluğundan katbekat fazla olduğunu işaret etti.

Seminer soru cevap bölümüyle sona erdi.

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