Millet İttifakı'nın Kayseri milletvekili adayları iftarda buluştu

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KAYSERİ (AA) - Millet İttifakı'nın Kayseri milletvekili adayları iftarda bir araya geldi.

Ali Dağı'nda bir restoranda düzenlenen programa katılan Millet İttifakı'nın milletvekili adayları, iftarın ardından açıklamada bulundu.

CHP'nin Kayseri birinci sıra milletvekili adayı Aşkın Genç, AK Parti'den bu ülkenin insanlarını kurtarmak için el ele, omuz omuza mücadele edeceklerini söyledi.

15 Mayıs sabahı mutlu, güzel bir Türkiye'ye uyanacaklarını belirten Genç, o günleri her birlikte göreceklerini dile getirdi.

Diğer adaylar da AK Parti iktidarını eleştirerek, 15 Mayıs sabahı Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. cumhurbaşkanı olarak Çankaya'ya çıkaracaklarına inandıklarını belirtti.

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