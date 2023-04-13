Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarpıp devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 RV 081 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde, yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan E.Ç. hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.