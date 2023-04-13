Kayseri'de lale soğanları çiçek açtı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Büyükşehir Belediyesince ekilen laleler şehri renklendirdi.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekiplerinin sonbaharda Cumhuriyet Meydanı, Mimar Sinan Parkı ve ana arterlerdeki refüjlere ektiği lale ve sümbül soğanları çiçek açtı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Cami ile Mimar Sinan Parkı'nda bulunan Gevher Nesibe Medresesi, lalelerle güzel görüntü oluşturdu.

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