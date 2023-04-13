Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 11 branşta 69 eserin yer aldığı "Kültepe 6000 Ticaretin Başkenti Kayseri KAYMEK Sanat Sergisi" açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda Kültepe'ye özgü sergi düzenlendi.

KAYMEK el sanatları eğitmenleri tarafından hazırlanan sergide 11 branşta 69 eser yer aldı.

Sergide, Kaniş Karum'un eski çarşı görünümü ve kazı çalışmasından sonraki görünümü strafor ve seramik şekillendirme ile 3 boyutlu olarak çalışıldı.

- KASKİ'de su borcu olanlara yapılandırma fırsatı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, su ve atık su borcu bulunan abonelerin 31 Aralık 2022'den önceki borçlarını çok cazip imkanlar ile yapılandırıyor.

Peşin ödemede yüzde 90 gecikme zammı indiriminin uygulanacağı yapılandırma fırsatı için başvurularda son gün 31 Mayıs 2023 olarak açıklandı.

"7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında, 31 Aralık 2022 tarihinden öncesine ait ödenmemiş su, atık su, kaçak su, kirlilik önleme payı, kanal ve şebeke katılım bedelleri ile bunlara bağlı faiz ve gecikme faizi borçları peşin ya da taksitle yapılandırabilecek.

- Kocasinan ilçesinde "Gönül Kazanı" ramazanda da kaynıyor

Kocasinan Belediyesinin "Gönül Kazanı" projesiyle 65 yaş üstü 160 vatandaşın evine günde bir öğün sıcak yemek ulaştırılıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- Kocasinan Belediyesi sporcuları madalyayla döndü

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları, Uluslararası WTT Contender U15 ve U13 ferdi müsabakalarından başarıyla döndü.

Antalya Belek Gloria Sports Arena'da oynanan müsabakalarda Kenan Eren Kahraman, Ali Eren Ulusakarya ve Mehmet Ali Karaboğa, rakipleri karşısında üstün oyun sergiledi.

U15 ve U13 ferdi kategorisinde Kahraman ikinci, U15 Mixler kategorisinde ise Ulusakarya üçüncü oldu.

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