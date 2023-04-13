AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, KESOB Başkanı Odakır'ı ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır'a ziyarette bulundu.



KESOB'daki ziyarete konuşan Odakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Sayın Elitaş, esnaf ve sanatkarlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Her zaman esnafımızın yararına olacak işlerimizde bizlere yardımcı olup destek olmuştur. 32 bin esnaf ve sanatkarımızın temsilcisi olarak esnafımız adına Sayın Elitaş'a emekleri ve destekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Elitaş'a, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve AK Parti il yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.







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