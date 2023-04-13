MHP Kayseri milletvekili adayları Tomarza ilçesinde esnafla buluştu

KAYSERİ (AA) - MHP Kayseri milletvekili adayları Kayseri'nin Tomarza ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, seçim ziyaretlerini sürdüren MHP'nin milletvekili adayları iftar programına katıldı.

Burada konuşan, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM'de 5 yıl boyunca görev yaptığını hatırlattı.

Mecliste 5 yıl boyunca bir defa gördüğü HDP'li vekiller olduğunu belirten Ersoy, "PKK'nın siyasi uzantısı olan bu HDP'li vekili niye bir defa görüyorum diye sorduğumda, 'bunlar dağ kadrosunda, dağdan iniyorlar' dediler. Bunları gördükten sonra şöyle bir karar aldım, gece gündüz demeyeceğim, bunları anlatacağım." ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Ahmet Bağçovan ise kentte seçim startı veren ilk parti olduklarını belirtti.

Yaptıkları ziyaretlerde adaylarının vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandığını kaydeden Bağçovan, "Gösterilen bu büyük ilgi 14 Mayıs'ta sandıktan zaferle çıkacağımızın habercisi." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından MHP'ye katılan 10 kişinin rozetleri il başkanı ve milletvekili adayları tarafından takıldı.

Programa, milletvekili adayları Adnan İncetoprak, Mete Kurt, Gül Akarsu, Ergün Eryılmaz, Ertuğrul Yücabaş, Kayhan Saraç, Mustafa Bozkurt ve Batuhan Berke Başpınar katıldı.

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