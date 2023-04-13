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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de aday tanıtım toplantısında konuştu:

AA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de aday tanıtım toplantısında konuştu:

KAYSERİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ilk turda ve yüksek oyla yeniden seçileceğine inançlarının tam olduğunu söyledi.

Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk milletinin partisine ilgisinin her geçen gün arttığını, bunun da ne kadar doğru şeyler yaptıklarının göstergesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri yaklaşırken artık safların belirgin hale geldiğini kaydeden Özdemir, Cumhur İttifakı millet için çalışırken, Türk milletiyle bir ve beraber olamayanların ise onun hasımlarıyla kol kola girdiğini ifade etti. Özdemir. "Ankara'da iktidar aramayanlar Washington'dan, Brüksel'den medet umar hale gelmiştir. Türk milletinin değerlerinden rahatsız olanlar, Kur'an kurslarımızdan, ecdadımızdan rahatsız olanlar dönüp diğer tarafta bu milletin kutsallarına hakaret eden ne kadar kesim varsa hepsine sözde demokrasi ve özgürlük isimleri adı altında sahip çıkar görüntüsü sergilemiştir." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın son 5 yılda ülkenin bekası için birçok sorunla mücadele ettiğini dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Biz Suriye'de PKK terör örgütünün başını ezerken, Mehmetçiğimize Suriye'de ülkemize yönelen terör tehdidinin bertaraf edilmesi için Mecliste yetki verirken, diğer taraftan zilletin mensubu olan Cumhuriyet Halk Partisi, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin peşine takılmış ve Mehmetçiğin sınır ötesine asker göndermesine 'hayır' oy vermiştir. İP'in bazı milletvekilleri de bu tezkereye karşı olduklarını ilan etmiştir. Biz vatanımızın birliği, bütünlüğü, bekası konusunda dert ederken zillet cephesi mensupları vatanın birlik ve bütünlüğüne kastedenlerle aynı safta buluşmuş, onların adeta himayesine girmiştir. Biz Doğu Akdeniz'de bu milletin helali olan, bu milletin rızkı olan doğal gaz ve petrollerimizi arayalım, çıkaralım, bunları bulalım, bunları Türkiye'nin ekonomisine kazandıralım derken, diğer yandan zillet mensubu siyasi partiler Türkiye'nin bu tutumunu adeta Yunanistan'la aynı tutumu takınarak Türkiye'nin saldırgan bir tavır benimsediğini iddia etmiştir."

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Özdemir, "Biz bu milletin sevdalısıyız, biz bu milletin kendisiyiz ve inanıyoruz ki ülkülerimiz yolunda bundan sonra çok daha büyük muvaffakiyetleri Cenabı Allah bizlere nasip edecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk turda yüksek bir oy oranıyla seçileceği inancı ve imanındayız. Milliyetçi Hareket Partisinin de Mecliste milletvekili sayısını çoklaştırması hem içerideki hem de dışarıdaki hainlere karşı Türk milletinin duruşunun ne olduğunun gösterilmesi anlamında büyük öneme sahiptir." diye konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da partisinin Mecliste daha çok milletvekili ile temsil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu seçimde tüm Türkiye'de MHP'nin milletvekili sayısı artacaktır. Bu kapsamda da MHP'nin Kayseri'de birinci parti olacağına inancımız sonsuzdur." ifadelerini kullandı.

Aday tanıtım toplantısına Özdemir ve Ersoy'un yanı sıra MHP milletvekili adayları, MHP Kayseri İl Başkanı Ahmet Bağçovan ile partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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