Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.