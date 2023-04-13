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AK Parti Kayseri Milletvekili Karayel, adaylık sürecini değerlendirdi

AA

AK Parti Kayseri Milletvekili Karayel, adaylık sürecini değerlendirdi

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde İstanbul'dan aday gösterilmesinin yeni bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Karayel, yazılı açıklamasında, 2015 yılından itibaren Kayseri milletvekili olarak kente hizmet vermek için çalıştığını belirtti.

Milletvekilliği süreci boyunca Kayseri'de güçlü bir ekiple çalıştığını vurgulayan Kareyel, şunları kaydetti:

"Bize kucak açarak bağrına basan tüm Kayserili hemşehrilerime, 2015'den bu yana birlikte çalıştığım vefalı, çalışkan, fedakar dava kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu, Kayseri'mize veda değil, ayrılık değil. Bu, bir başlangıçtır. Yeni bir başlangıcın heyecanını yaşadığımız bugünlerde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde İstanbul'dan aday gösterildim. Kayseri'mizde olduğu gibi İstanbul'umuz için de dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz. Hak davada AK sevdamızla çıktığımız bu yolda Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim, ülkemize ve milletimize hayırlı, güzel işler yapmaya devam etmeyi bizlere nasip etsin."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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