Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 17 bin 857 litre kaçak akaryakıt, 2 bin 300 paket kaçak sigara, 66 elektronik sigara, 17 cep telefonu ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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