Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 33 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8-12 Nisan'da il genelindeki operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı, bulundurduğu veya kullandığı öne sürülen 33 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonlarda 345 gram sentetik uyuşturucu, 845 gram esrar ve 550 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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