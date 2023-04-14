Kayseri Havalimanı martta 154 bin 779 yolcuya hizmet verdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Havalimanından ayında 154 bin 779 yolcu yararlandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Havalimanında geçen ay iç hat yolcu trafiği 128 bin 91, dış hat yolcu trafiği 26 bin 688 olmak üzere toplam 154 bin 779 yolcuya hizmet verildi.

İniş kalkış yapan uçak trafiği de iç hatlarda 1020, dış hatlarda 205 olmak üzere toplamda 1225’e ulaştı.

Yük trafiği ise toplamda 1547 ton oldu.

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