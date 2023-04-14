Kayseri'de "Küçük Dostlar Kedi Kasabası" projesi hayata geçti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, yaklaşık 500 metrekare alanda "Küçük Dostlar Kedi Kasabası" projesini hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Müdürlüğü, Kayseri'de ilk olan ve yaklaşık 500 metrekare alan üzerine hazırlanan "Küçük Dostlar Kedi Kasabası"nda kedilerin doğal yaşam şartlarına uygun mekan oluşturdu.

Kedilerin tedavi, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçlarının karşılandığı merkezde, alanında uzman ve veteriner hekim gözetiminde evcil hayvanlara uygulanan tüm bakımlar gerçekleştiriliyor.

Yakut Mahallesi’ne 10 bin metrekare alan içerisinde Küçük Dostlar Kedi Kasabası, çim alanlar, futbol sahası, tenis kortu, yürüyüş yolları, bisiklet parkuru ve oyun gruplarının yer aldığı yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kedi kasabası projenin son halini kontrol etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, hayvanseverlerin ve özellikle çocukların kedileri sevecekleri ve onlara bakabilecekleri bir mekan oluşturduklarını ifade etti.

Kocasinan sınırları içerisinde yaptıkları kedi kasabasında onlarca farklı cinste kedinin barınacağı bir mekan hazırladıklarını anlatan Çolakbayrakdar, "Hayvanseverlerin, özellikle çocukların buraya geldikleri zaman kedileri sevecekleri ve onlara bakabilecekleri bir mekan oluşturduk. Kediler için farklı ve renkli bir alan oldu. Hemşehrilerimiz şehrimizde görmediği farklı cinste kedileri burada görme imkanı bulabilecek." ifadelerini kullandı.

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