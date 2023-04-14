Lise öğrencileri, boğulma vakalarına müdahale aracı tasarladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de lise öğrencileri, suda boğulma vakalarına cankurtaran tarafından kısa sürede müdahale edilerek kazazedeyi kurtarmayı amaçlayan uzaktan kumandalı araç geliştirdi.

50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi hazırlık öğrencilerince hazırlanan tasarım, TEKNOFEST 2023 İnsanlık Yararına Projeler Sağlık ve İlk Yardım kategorisinde 95 puan alarak finale çağrıldı.

"Şnorkel" adı verilen araçla, balçık bulanıklığı olmayan sularda boğulma tehlikesi yaşayan ya da yüzerken boğulma riskiyle karşılaşan ve cankurtaran müdahalesinin zamanlama olarak yetmediği durumlarda, kazazedeye ilk müdahalenin yapılması amaçlanıyor.

Kazazedeye yaklaşık 5 metre derinliğe kadar suyun altında müdahale imkanı verecek tasarımda görüntü, FPV görüntü iletimi teknolojisi, hareket ise kurtarıcı manevra motorları, RC kumanda yardımıyla fırçasız su geçirmez motorlarla sağlanacak.

Lisenin laboratuvarında çalışmalara devam eden öğrenciler, projeyi kısa sürede tamamlamak için sponsor desteğine ihtiyaç duyuyor.

Projeyi hazırlayan öğrencilerden Ertuğrul Han Yağmur, projeyle suda boğulma tehlikesi geçiren kişiyi 3 dakika içinde ilk yardıma uygun hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Aracın gövdesini kompozit malzemeden yaptıklarını anlatan Yağmur, "Tasarım iki aşamadan oluşuyor. Üst kısmı su üstü, alt kısmı ise su altında insanı tutup kurtaran kısım. Hem kablosuz hem de kablolu iletişimle kullanıyoruz. Su üstünde kablosuz kumandayla iletişim yaparken, su altına kabloyla iletişim gönderip kıskaç yardımıyla kişiyi kurtarıyoruz. Şu an yapım aşamasında projemiz, büyük bir kısmını tamamladık. Sadece malzeme eksiklerimiz var." diye konuştu.

Öğrencilerden Beşir Yasin Kalın da her yıl çok sayıda kişinin boğulduğunu belirtti.

Tasarladıkları ürünün benzerlerinin olduğunu aktaran Kalın, "Onlar üretilirken sadece su üstündeyken müdahale için üretilmiş. Bizim aracımız 3 dakika içinde suya batan kişiyi çıkarmak ve ilk yardıma hazır hale getirmek üzere tasarlandı." dedi.

Bilişim teknolojileri öğretmeni Can Yıldız da bilgisayar ortamında çizdikleri aracın kompozit imalat tekniğiyle yapıldığını söyledi.

Yıldız, "Alt katmana karbon fiber, bir üst katmana fiberglas uygulaması yapılarak olabildiğince hafif ve dayanıklı bir ürün olacak şekilde tasarladık. Ön tarafta elektronik parçalar olacak. Kişiyi kurtaracak sistem arka tarafta bulunacak. Yaklaşık 5 metre derinliğe kadar görüntüleme sağlayan, aynı anda canlı görüntüleme imkanı da olan bir ürün olacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.