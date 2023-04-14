İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı Kayseri'de protesto edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar, cuma namazının ardından Bürüngüz Camisi önünde bir araya geldi.

Burada açıklama yapan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Karakaş, uzun zamandır olduğu gibi bu yıl da mübarek ramazanda İsrail güçleri ve onların korumasındaki militan fanatik Yahudi yerleşimcilerin, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye devam ettiğini söyledi.

Kutsal mekan Mescid-i Aksa ile Kıble mescidine ses bombaları ve plastik mermilerle baskın yapıldığına dikkati çeken Karakaş, şöyle konuştu:

"Kutsal tanımaz gözü dönmüş güvenlik güçleri ve militan yerleşimciler, teravih namazı kılmakta olan Müslümanların onlarcasını darbetti, yaraladı. 500'e yakın Müslümanı da tutukladılar. İnsanlık dışı bu baskınlar ne yazık ki dünyanın gözü önünde devam etmektedir. Bizler Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak tüm Filistin toprakları, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yapılan insanlık dışı saldırı ve zulümleri şiddetle kınıyor, kabul edilemez buluyoruz. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Diyoruz ki Kudüs ve Mescid-i Aksa ve Filistin'in özgürlüğü olmazsa olmazımızdır. Bu sebeple Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar her alanda mücadele edeceğiz ve mücadeleleri desteklemeye devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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