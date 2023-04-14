Kayseri'de kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a 20 konteynerlik basın sitesi kuruyor.

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler sonrası tüm afet bölgelerine yardım ve destekte bulunduklarını bildirdi.

Afetten büyük ölçüde etkilenen Adıyaman'a iş makineleri, sebze ve meyve gönderdiklerini belirten Büyükkılıç, şimdi de bölgede görev yapan basın mensupları için Kayseri Valiliği koordinesinde basın sitesi inşa edeceklerini ifade etti.

Sitenin kurulması için yoğun çalıştıklarını dile getiren Büyükkılıç, "Belediye olarak gece gündüz demeden deprem bölgesinde yaraları sarmaya ve bu kapsamda Adıyaman'da ihtiyaç duyulan 20 konteynerlik basın sitesinin çalışmalarına devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

- Hacılar Halit Özkaya Kütüphanesi'ni bir haftada 7 bin kişi ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle inşa edilen Hacılar Halit Özkaya Kütüphanesi son bir haftada 7 bin kişiyi ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki 10'uncu kütüphanesi olan Hacılar Halit Özkaya Kütüphanesi'nde 25 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap ve 100 süreli yayın yer alıyor.

Kütüphane ayrıca 450 kişi kapasiteli, bilgisayar bölümü, sesli ve sessiz çalışma alanı, çocuk kitaplığı bölümü, kafeterya, gençlere yönelik grup çalışma odası, ücretsiz internetiyle vatandaşlara hizmet veriyor.

Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne kazandırılacak halk kütüphanesi ve Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi'nin yapım çalışmaları da devam ediyor.

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