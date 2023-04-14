AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki milletvekili adayı listelerini değerlendirdi:

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, milletvekili adayı listelerine ilişkin, "Bir tarafta yerli ve milli güçlerin olduğu, ülkenin birliğini, bütünlüğünü isteyenlerin olduğu listeler var. Allah korusun bir tarafta da FETÖ'nün, PKK'nın desteklediği, yurt dışından Türkiye düşmanı ülkelerin desteklemiş olduğu bir liste var." dedi.

AK Parti Kayseri milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy'u ziyaret eden Özhaseki, Kayseri'de ticaretin de sanayinin de canlı olduğunu, kentte milletvekili listelerini hazırlarken her kesimi kucaklayacak, problemlere çözüm bulacak isimleri yazmaya gayret ettiklerini söyledi.

Milletvekili listesinin birinci sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yer aldığını hatırlatan Özhaseki, "Allah ondan razı olsun. 15 Temmuz'da eğer onun dik duruşu olmasa bugün Türkiye başka bir yerdeydi. Kim ne derse desin, o tehditlere, başa dayanmış silaha biraz korkarak yaklaşsaydı bugün Türkiye başkaydı. Kahramanlığını, yiğitliğini göstererek bu millete borcunu ödemiş oldu. Azerbaycan'daki Türk topraklarının Ermeni işgalinden kurtarılması da bizim komutanımızın emeğidir. Türkiye'nin güney sınırlarında güvenliğimizin sağlanmasında, terörün bitirmesinde Allah razı olsun, Hulusi Paşa'mızın emeği var. Akdeniz'in bir Türk gölü haline gelmesinde komutanımızın emeği var." diye konuştu.

Listelerde yer alan isimlere değinen Özhaseki şunları kaydetti:

"Kayseri listesi olarak milletin önüne çıkarken böyle başımız dik, gönlümüz ferah çıkıyoruz. Hiçbir savunamayacağımız, arkasında duramayacağımız, 'Bu arkadaşın yanında değiliz, kefili değiliz.' diyeceğimiz kimse yok. Hepsinin kefiliyiz Allah'ın izniyle. O yüzden de mutluyuz. Seçimler önemli, Kayserili hemşehrilerimiz üstüne düşeni yine yapacaktır. Bir tarafta yerli ve milli güçlerin olduğu, ülkenin birliğini, bütünlüğünü isteyenlerin olduğu listeler var. Allah korusun bir tarafta da FETÖ'nün, PKK'nın desteklediği, yurt dışından Türkiye düşmanı ülkelerin desteklemiş olduğu bir liste var. Allah mahcup etmesin, kötüleri iş başına getirmesin diye dua ediyoruz."

Milletvekili adayı Gürcan ise kendilerini ağırladığı için KTO Başkanı Gülsoy'a teşekkür etti.

Gülsoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek seçim sürecinde başarı diledi.

Özhaseki ve Gürcan, KTO'nun bahçesinde sergilenen Togg'u inceleyerek direksiyonuna geçti.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi de ziyaret eden Özhaseki ve Gürcan sanayicilerle bir araya geldi.

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