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KAYSERİ (AA) - Erciyes AŞ, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini, EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12-15 Nisan tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda, Kayseri de yer alıyor.

Erciyes AŞ, kurduğu stantta dünyanın önemli kayak merkezlerinden biri olan, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile başta profesyonel futbol takımları olmak üzere birçok sporcunun gözdesi haline gelen Erciyes Kayak Merkezini tanıtıyor.

Stantta, Koramaz Vadisi, Kültepe Kaniş-Karum, Kapuzbaşı Şelaleleri, Soğanlı Vadisi, binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı, yılkı atları, kentin lezzetleri pastırma, sucuk, mantı, yağlama da ziyaretçilere tanıtılıyor.



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