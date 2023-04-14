Bakan Akar'dan MHP ve Yeniden Refah Partisi Kayseri il başkanlıklarına ziyaret

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Yeniden Refah Partisi Kayseri il başkanlıklarını ziyaret etti.

Kayseri'den AK Parti milletvekili adayı gösterilen Akar, Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi. İl Başkanı Mustafa Kınış ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Akar, daha sonra MHP İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Ahmet Bağçovan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Ziyaretleri sırasında, bir taraftan terörle mücadele diğer taraftan teknoloji, savunma sanayi ve diğer alanlarla büyük mücadelelerin verildiğini ifade eden Akar, "Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, kişilikli ve kimlikli politikalarıyla bugün uluslararası ortamda bir özne haline gelmiştir." dedi.

Bölgede, Türkiye'nin yer almadığı hiçbir denklemin çözüme ulaşamayacağını belirten Akar şunları söyledi:

"Büyüyen, güçlenen Türkiye'nin herhangi bir şekilde engellenmesine, şehitlerimizin kanlarının yerde bırakılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Asil milletimizin feraseti buna müsaade etmez. Terörle aralarında mesafe bırakmayanlar, teröre hoşgörüyle bakanlar, terörün alçaklığını kapatmaya çalışanların milletimiz tarafından fark edileceğine yürekten inanıyoruz. Milletimiz bunu görüyor. Terörle arasında mesafe bırakmadan, terörle içli dışlı olarak bir yere varılamayacağını herkesin bilmesi lazım."

Cumhur İttifakı'nın çalışmalarının herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Akar şunları kaydetti:

"Bu seçimde de çok rahat bir şekilde milletimiz Cumhur İttifakı'nı hem Kayseri hem Türkiye'de destekleyerek gereğini yapacaktır. Milletimiz kimin ne olduğunu ve ne yapmaya çalıştığını açıkça görüyor. Teröristler bazı partiler hakkında ne kadar olumlu, onları destekleyici konuşmalar yapıyor, onlardan ne kadar ümitvar olduğunu söylüyorlar. Olayın çok açık şekilde görülmesi için bu büyük bir fırsat. Bazıları bunu görmemekte, duymamakta ısrar ediyor. Vatandaşımızın nezdinde bunların hiçbir şekilde kıymetiharbiyesi yok."

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Kınış da Akar'ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı.

Cumhur İttifakı'nın mensupları olarak bugün zaferin işaret fişeğini attıklarını dile getiren Kınış, "Tüm Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olarak seçimlerde büyük zaferler kazanacağımıza inanıyoruz. İşte beka işte refah burada. Hep birlikte ülkemizin bekasını ve refahını sağlayacağız." dedi.

MHP İl Başkanı Bağçovan da "Cumhur İttifakı olarak birlik beraberlik içinde Kayseri'de 10-0 gibi bir hedefim var. Sahadaki çalışmalarımız olumlu geçiyor." diye konuştu.

Öte yandan Bakan Akar, ziyaretleri öncesinde cuma namazını Ulu Cami'nde vatandaşlarla birlikte kıldı. Sonrasında esnafı ziyaret eden Akar'a vatandaşlar, "Kayseri seninle gurur duyuyor" sloganları ile yoğun ilgi gösterdi.

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