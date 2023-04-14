ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun öğrencilerle iftar yaptı

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite yemekhanesindeki iftar programına, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sultan Taşcı ve öğrenciler katıldı.

Programda öğrencilerle sohbet eden Altun, daha sonra iftar yapıp, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altun, Erciyes Üniversitesinin Türkiye'deki araştırma üniversiteleri arasında her zaman ön sırada olduğunu bildirdi.

Erciyes Üniversitesinin dünyanın tanıdığı ve tanımaya devam ettiği saygın üniversiteler arasında yer aldığını belirten Altun, "Her zaman farklı dilleri konuşup, farklı coğrafyada yaşıyor olsak da sizler ile birlikte olmak bizler için önem arz diyor." ifadesini kullandı.

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